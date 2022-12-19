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Возмущенные украинцы и угрозы юристов: чем закончился скандал с Radio ROKS в Латвии

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Возмущенные украинцы и угрозы юристов: чем закончился скандал с Radio ROKS в Латвии
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После обвинений в плагиате латвийская радиостанция Radio ROKS сменила логотип
После обвинений в плагиате латвийская радиостанция Radio ROKS сменила логотип Фото: страница латвийского Radio ROKS на Facebook

Латвийскую радиостанцию Radio ROKS обвинили в плагиате в связи с давно существующим украинским радио с таким же названием и логотипом. Отдельный гнев вызвало то, что в ротации у рижской Radio ROKS оказались песни многих российских музыкантов, открыто поддерживающих военное вторжение в Украину. Спустя время латвийская станция сменила логотип, но исчерпан ли конфликт? 

RUS TVNET пообщался об этом с Аленом Байбековым - владельцем SIA Silver Group, которая приобрела права на лицензию Radio ROKS в Латвии.

Что случилось?

В конце ноября в Риге начала вещание новая радиостанция Radio ROKS, в эфире которой звучат преимущественно российские и советские рок-исполнители. Возмущение украинских пользователей вызвало то, что в Украине уже давно работает радио с таким же названием и идентичным логотипом.

Генеральный продюсер холдинга-владельца украинской Radio ROKS "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов в разговоре с украинским порталом "Слух" рассказал, что они не имеют никакого отношения к латвийской станции. Это же RUS TVNET подтвердила директор украинской радиостанции Оксана Шавель. Дроздов также сообщил о подготовке юристов для решения проблемы.

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