Латвийскую радиостанцию Radio ROKS обвинили в плагиате в связи с давно существующим украинским радио с таким же названием и логотипом. Отдельный гнев вызвало то, что в ротации у рижской Radio ROKS оказались песни многих российских музыкантов, открыто поддерживающих военное вторжение в Украину. Спустя время латвийская станция сменила логотип, но исчерпан ли конфликт?
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Возмущенные украинцы и угрозы юристов: чем закончился скандал с Radio ROKS в Латвии
Возмущенные украинцы и угрозы юристов: чем закончился скандал с Radio ROKS в Латвии
RUS TVNET пообщался об этом с Аленом Байбековым - владельцем SIA Silver Group, которая приобрела права на лицензию Radio ROKS в Латвии.
Что случилось?
В конце ноября в Риге начала вещание новая радиостанция Radio ROKS, в эфире которой звучат преимущественно российские и советские рок-исполнители. Возмущение украинских пользователей вызвало то, что в Украине уже давно работает радио с таким же названием и идентичным логотипом.