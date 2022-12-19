Возмущенные украинцы и угрозы юристов: чем закончился скандал с Radio ROKS в Латвии

RUS TVNET пообщался об этом с Аленом Байбековым - владельцем SIA Silver Group, которая приобрела права на лицензию Radio ROKS в Латвии.

Что случилось?

В конце ноября в Риге начала вещание новая радиостанция Radio ROKS, в эфире которой звучат преимущественно российские и советские рок-исполнители. Возмущение украинских пользователей вызвало то, что в Украине уже давно работает радио с таким же названием и идентичным логотипом.