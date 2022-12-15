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"Антифашисты Прибалтики" в домах Болдераи якобы распространяли странные листовки

Apollo.lv Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
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"Антифашисты Прибалтики" в домах Болдераи якобы распространяли странные листовки
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Фото: Tālavas taurētājs/"Twitter"

Называющие себя "антифашистами Прибалтики" лица распространяют в Telegram информацию, что в подъездах домов в Болдерае появились листовки с их мнением о происходящем в Латвии. Что об этом известно и что говорит Служба государственной безопасности (VDD)?

Недавно в соцсетях появилась фотография листовки. На ней написано: "Латыши, просыпайтесь! Наш противник - конгломерат Сейма, а не россияне. Эта военная хунта состоит из изгнанников, среди которых нет ни одного настоящего латыша...".

Связавшись с VDD, мы выяснили, что деятельность называющих себя "антифашистами Прибалтики" лиц в Telegram-каналах можно считать кампанией информационного влияния России, главной целью которой является воздействие на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии путем оказания психологического давления на должностных лиц Латвии, а также других известных в обществе персон, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против развернутой Россией агрессивной войны в Украине.

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