Называющие себя "антифашистами Прибалтики" лица распространяют в Telegram информацию, что в подъездах домов в Болдерае появились листовки с их мнением о происходящем в Латвии. Что об этом известно и что говорит Служба государственной безопасности (VDD)?
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"Антифашисты Прибалтики" в домах Болдераи якобы распространяли забавные листовки
"Антифашисты Прибалтики" в домах Болдераи якобы распространяли забавные листовки
Недавно в соцсетях появилась фотография листовки. На ней написано: "Латыши, просыпайтесь! Наш противник - конгломерат Сейма, а не россияне. Эта военная хунта состоит из изгнанников, среди которых нет ни одного настоящего латыша...".