Фото ⟩ Вторая кровавая разборка в Таллинне: убийца охранника предстал перед судом

Алексей Мамкичев (49) снова предстал перед судом за убийство, и в его кровавых деяниях вырисовывается определенная закономерность: сильное опьянение и конфликты в социальных домах. В этом году Мамкичева обвиняют в убийстве охранника таллиннского общежития на Академия-теэ в Таллинне, пишет Rus.Postimees.