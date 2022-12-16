На прошлой неделе Латвию потрясло решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии телеканала "Дождь". Обоснование совета получило неоднозначную реакцию общества. Только Службе государственной безопасности Латвии (VDD) аргументы о рисках, связанных с переносом российских независимых СМИ в Латвию, показались убедительными. Но это прошло мимо ушей международной общественности. Сообщество эмигрировавших российских либералов, политики и журналисты не замедлили осудить решение Латвии.
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Аннулирование лицензии "Дождя": Хватит учить, как Латвии жить!
Аннулирование лицензии "Дождя": Хватит учить, как Латвии жить!
Выходцы из маленькой восточноевропейской (или североевропейской - призываю читателей выбрать более подходящий для себя регион) страны, мы из-за критики со стороны Брюсселя, Вашингтона и Женевы уже нарастили толстую кожу. Обычно международные организации и "старые демократии" правы. Хорошо быть под их крылом. Нам не хватает опыта, зрелости и средств. Однако в этот раз, слушая очередную передачу (и не в силах избежать язвительных твитов), поясняющую, почему мы поступили неправильно, не могу смириться с высокомерным тоном, которым нам даются инструкции.
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