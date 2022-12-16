Аннулирование лицензии "Дождя": Хватит учить, как жить Латвии!

Выходцы из маленькой восточноевропейской (или североевропейской - призываю читателей выбрать более подходящий для себя регион) страны, мы из-за критики со стороны Брюсселя, Вашингтона и Женевы уже вырастили "толстую шкуру". Обычно международные организации и "старые демократии" правы. Хорошо быть под их крылом. Нам не хватает опыта, зрелости и средств. Однако в этот раз, слушая очередную передачу (и не в силах избежать язвительных твитов), поясняющую, почему мы поступили неправильно, не могу смириться с высокомерным тоном, которым нам даются инструкции.