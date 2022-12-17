Ответ шокирующим прогнозам банка Дании - еще более шокирующие прогнозы для Латвии

1. Кивичсы снова покинут Латвию

Несмотря на то, что пара Кивичсов с удивительной регулярностью возвращается в Латвию, чтобы снова и снова засорять медийную среду своим неоднозначным существованием, будущий год преподнесет всем жителям Латвии прекрасные новости - они снова уедут. Несмотря на то, что я лично пожелал бы их прибытие наверное только России, Беларуси или Венгрии, скорее всего, в этот раз соболезнования придется выражать какой-то из Скандинавских стран. Надеюсь, что еще через год Латвию сможет покинуть и пара Камбала.

2. "Объединенный список" (ОС) развалится

Как в свое время по швам развалился новый политический тяжеловес - KPV LV, прогнозирую, что очень похожая судьба ожидает и ОС. Здесь хотел бы процитировать одного из лидеров ОС, Эдварда Смилтенса, вскоре после ухода из "Единства" в 2018 году:

"Я считаю, что в политике есть два пути, как создать сильную, мощную политическую организацию. Первый, самый легкий, путь предусматривает на каждые выборы подыскивать и приглашать в список кандидатов в депутаты от партии известных в обществе людей, которые обеспечат ей широкую поддержку избирателей и влияние в парламенте для реализации своих идей. Второй путь сложнее, его практикуют страны Центральной Европы. Там центры политического влияния выстраиваются внутри партий. Создается политическая среда, в которой политики проходят через серьезные "фильтры" - оценку однопартийцев и общества. Они приходят со своей компетенцией, идеями, вкладывают много энергии и работы", - заявил тогда Смилтенс.

ОС несомненно выбирает первый и самый легкий путь, так как объединение партий, которое называет себя политической силой, созданной беспартийными профессионалами, на самом деле - собранные из других партий более-менее известные люди. Отсутствие серьезного "фильтра" не позволит объединению удержаться вместе.