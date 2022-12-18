На прошлой неделе российского миллиардера Михаила Фридмана арестовали в Лондоне. Его обвиняют в отмывании денег и подделке документов. Следует отметить, что миллиардер сам уже многократно жаловался на свою суровую жизнь за границей, осуждая политику блокады российских олигархов. Трудно найти кого-то, кто сейчас сочувствует Фридману. Раньше было не так.
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Насколько отвратительно воняют деньги российских олигархов
Насколько отвратительно воняют деньги российских олигархов
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