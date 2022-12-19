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Голубое небо вместо потолка, а страховщик показал фигу: почему "подушка безопасности" Сармите не сработала
Фото: pixabay.com
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Голубое небо вместо потолка, а страховщик показал фигу: почему "подушка безопасности" Сармите не сработала
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"Что мы на самом деле страхуем - свою собственность или иллюзию того, что находимся в безопасности?" - спрашивает жительница Огре Сармите Краузе. 30 лет она страховала собственность в одной страховой компании, но этой осенью в доме произошел пожар, а в выплате страховки ей отказали. С точки зрения буквы закона все правильно - несколько нормативов не было соблюдено.

Сармите не собирается судиться со страховой компанией, она лишь делится опытом, чтобы призвать людей тщательнее оценивать условия страхования. Возможно, есть случаи, когда целесообразнее деньги "копить в чулке".

Не полагаться на удачу

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