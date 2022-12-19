Голубое небо вместо потолка, а страховщик показал фигу: почему "подушка безопасности" Сармите не сработала

"Что мы на самом деле страхуем - свою собственность или иллюзию того, что находимся в безопасности?" - спрашивает жительница Огре Сармите Краузе. 30 лет она страховала собственность в одной страховой компании, но этой осенью в доме произошел пожар, а в выплате страховки ей отказали. С точки зрения буквы закона все правильно - несколько нормативов не было соблюдено.