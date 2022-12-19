"Что мы на самом деле страхуем - свою собственность или иллюзию того, что находимся в безопасности?" - спрашивает жительница Огре Сармите Краузе. 30 лет она страховала собственность в одной страховой компании, но этой осенью в доме произошел пожар, а в выплате страховки ей отказали. С точки зрения буквы закона все правильно - несколько нормативов не было соблюдено.
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Голубое небо вместо потолка, а страховщик показал фигу: почему "подушка безопасности" Сармите не сработала
Голубое небо вместо потолка, а страховщик показал фигу: почему "подушка безопасности" Сармите не сработала
Сармите не собирается судиться со страховой компанией, она лишь делится опытом, чтобы призвать людей тщательнее оценивать условия страхования. Возможно, есть случаи, когда целесообразнее деньги "копить в чулке".
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