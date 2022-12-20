"Дождь" закончился, но солнце не светит: расставляя точки над "i"

Прошла неделя с тех пор, как "Дождю" запрещен доступ к кабельному телевидению в Латвии. В это время все вовлеченные стороны (и не только они) высказывали по поводу ситуации. Некоторые комментарии были более эмоциональными, некоторые - не столь. У канала были ярые сторонники, которые сравнивали NEPLP с российским регулятором СМИ, и столь же ярые противники, которые призывали как можно быстрее отобрать у журналистов "Дождя" латвийские визы. Теперь, когда страсти улеглись, хотелось бы с холодным разумом посмотреть на ситуацию и понять, что же произошло и что нас ждет.
Хотелось бы начать с такой цитаты:
"Как госпожа Котрикадзе, так и господин Дзядко заняли довольно понятную позицию. Они ясно установили акценты и приняли соответственные решения, в том числе в плане руководства. Мне кажется, что в принципе они объяснили свою позицию, и она абсолютно антивоенная и проукраинская".
Если вам кажется, что это сказал очередной "хороший россиянин", которые, как известно, глубоко в сердце мечтают о российских танках на улицах Риги, то поспешу успокоить: так считает советник руководителя администрации президента Украины Михаил Подоляк. Более того, таким образом он прокомментировал не редакции канала, не режим Путина за последние десять лет, переезд в Латвию, а решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) отнять у канала лицензию на трансляцию.
Причина довольно серьезна: вкратце, в глазах учреждения "Дождь" угрожает безопасности государства. "Получается, что один из главных чиновников в стране, которая подвергается нападению со стороны самой большой угрозы существованию Латвии, может ошибаться, и на самом деле "Дождь" - рупор Кремля?", задумался я. К счастью, к решению было добавлено 14-страничное пояснение.