"Дождь" закончился, но солнце не светит: расставляя точки над "i"

Прошла неделя с тех пор, как "Дождю" запрещен доступ к кабельному телевидению в Латвии. В это время все вовлеченные стороны (и не только они) высказывали по поводу ситуации. Некоторые комментарии были более эмоциональными, некоторые - не столь. У канала были ярые сторонники, которые сравнивали NEPLP с российским регулятором СМИ, и столь же ярые противники, которые призывали как можно быстрее отобрать у журналистов "Дождя" латвийские визы. Теперь, когда страсти улеглись, хотелось бы с холодным разумом посмотреть на ситуацию и понять, что же произошло и что нас ждет.