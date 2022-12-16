"Живем под одеялом, в квартире 13 градусов": из-за дорогого отопления мерзнут жители Эстонии

В деревне Линте несколько многоквартирных домов. Какая комнатная температура в том или ином доме, зависит в первую очередь от решений квартирного товарищества.

В деревне Линте Пыльваского уезда Эстонии температура в помещении в некоторых многоквартирных домах с центральным отоплением составляет всего 14-16 градусов. Поскольку поставщик услуг AS Revekor недавно поднял цены на тепловую энергию, товарищества сейчас пытаются сэкономить на отоплении, так как в противном случае домовладельцы не смогут платить по счетам, пишет Rus.Postimees.