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Фото и видео ⟩ Из репортера в продавцы: журналист испытала все прелести работы в продуктовом магазине

Урмас Луйк Грете-Лийза Сихвер Анника Аувяэрт
Из репортера в продавцы: журналист испытала все прелести работы в продуктовом магазине
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Журналист Анника Аувяэрт побывала в шкуре работника магазина.
Журналист Анника Аувяэрт побывала в шкуре работника магазина. Фото: Urmas Luik

"Морально готова?" - спрашивает руководитель Maksimarket Марианне Рятсеп, когда я, как и договаривались, появляюсь у дверей ее офиса в среду в 8.30 утра. В этом магазине работает 61 человек. Сегодня я одна из них.

Почему я обращаю внимание именно на эту работу? Согласно последней переписи, продавец - самая распространенная профессия в моем родном уезде. Когда мир был на изоляции, сотрудники магазинов также оказались на передовой вместе с врачами и спасателями. Даже если бы было страшно, нельзя было остаться работать в безопасности дома.

Работники сферы услуг и продаж почти всегда наиболее востребованы на рынке труда. Причиной этого являются тяжелые условия труда и низкая заработная плата. 

Работа до седьмого пота

Свой рабочий день начинаю с выкладки товаров. Руководитель выдает мне синюю флисовую кофту Coop и бейдж: практикант Анника. Между полками с компотами и консервами меня ждет жизнерадостная Аннели с грузовой тележкой, заполненной товарами. Опустошенные полки нужно заполнить.

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