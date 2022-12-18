"Морально готова?" - спрашивает руководитель Maksimarket Марианне Рятсеп, когда я, как и договаривались, появляюсь у дверей ее офиса в среду в 8.30 утра. В этом магазине работает 61 человек. Сегодня я одна из них.
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Фото и видео ⟩ Из репортера в продавцы: журналист испытала все прелести работы в продуктовом магазине
Из репортера в продавцы: журналист испытала все прелести работы в продуктовом магазине
Почему я обращаю внимание именно на эту работу? Согласно последней переписи, продавец - самая распространенная профессия в моем родном уезде. Когда мир был на изоляции, сотрудники магазинов также оказались на передовой вместе с врачами и спасателями. Даже если бы было страшно, нельзя было остаться работать в безопасности дома.
Работники сферы услуг и продаж почти всегда наиболее востребованы на рынке труда. Причиной этого являются тяжелые условия труда и низкая заработная плата.
Работа до седьмого пота