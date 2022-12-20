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С Рождеством: Евросоюз хочет подарить людям новые скрытые налоги

Лийна Лакс rus.postimees.ee
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С Рождеством: Евросоюз хочет подарить людям новые скрытые налоги
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Флаги ЕС.
Флаги ЕС. Фото: Shutterstock

Это называют крупнейшим климатическим законом в европейской истории. На прошлой неделе Европейский Союз достиг соглашения по нескольким реформам углеродного рынка. В дополнение к зеленому повороту изменения обещают опустошить разоренный инфляцией кошелек европейского потребителя, пишет Rus.Postimees.

На прошлой неделе Европейский союз ввел целый ряд новых законов, касающихся торговли углеродными квотами. Хотя на первый взгляд обывателю политика в отношении выбросов CO2 может показаться далекой, многие из этих изменений оказывают непосредственное влияние на всех.

В четверг был согласован так называемый пограничный налог на CO2. Официально этот шаг также пытается направить третьи страны на зеленый поворот: а именно, компании, производящие алюминий, сталь и удобрения из третьих стран в Европу, должны платить налог на выбросы CO2, если они не могут доказать, что их производство достаточно экологично.

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