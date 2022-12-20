Это называют крупнейшим климатическим законом в европейской истории. На прошлой неделе Европейский Союз достиг соглашения по нескольким реформам углеродного рынка. В дополнение к зеленому повороту изменения обещают опустошить разоренный инфляцией кошелек европейского потребителя, пишет Rus.Postimees.
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С Рождеством: Евросоюз хочет подарить людям новые скрытые налоги
На прошлой неделе Европейский союз ввел целый ряд новых законов, касающихся торговли углеродными квотами. Хотя на первый взгляд обывателю политика в отношении выбросов CO2 может показаться далекой, многие из этих изменений оказывают непосредственное влияние на всех.
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