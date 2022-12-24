Видео ⟩ Полиция выступила с сообщением в связи с Tik-Tok-хулиганом "Геннадием"

На прошлой неделе в Twitter широкие дискуссии вызвал TikTok-хулиган под ником "Геннадий". На опубликованных видео мужчина рассказывает, что ездит без водительских прав, а его BMW уже примерно год как снята с учета и принимать участие в дорожном движении не может. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы получить об этом человеке больше информации.