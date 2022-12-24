На прошлой неделе в Twitter широкие дискуссии вызвал TikTok-хулиган под ником "Геннадий". На опубликованных видео мужчина рассказывает, что ездит без водительских прав, а его BMW уже примерно год как снята с учета и принимать участие в дорожном движении не может. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы получить об этом человеке больше информации.
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Видео ⟩ Полиция выступила с сообщением в связи с Tik-Tok-хулиганом "Геннадием"
Полиция выступила с сообщением в связи с Tik-Tok-хулиганом "Геннадием"
Обобщили доступную в TikTok видеоинформацию о "Геннадии", которого на самом деле зовут Арвис. На опубликованных им видео видна неосторожная езда, которая угрожает и другим участникам дорожного движения. Мужчина также устроил несколько ДТП.
На одном из видео сам "Геннадий" рассказывает, что полиция его останавливала уже несколько раз. На конкретном видео мужчина говорит, что это был уже 13-й раз.