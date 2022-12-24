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Видео ⟩ Полиция выступила с сообщением в связи с Tik-Tok-хулиганом "Геннадием"
Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža
TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Полиция выступила с сообщением в связи с Tik-Tok-хулиганом "Геннадием"
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На прошлой неделе в Twitter широкие дискуссии вызвал TikTok-хулиган под ником "Геннадий". На опубликованных видео мужчина рассказывает, что ездит без водительских прав, а его BMW уже примерно год как снята с учета и принимать участие в дорожном движении не может. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы получить об этом человеке больше информации.

Обобщили доступную в TikTok видеоинформацию о "Геннадии", которого на самом деле зовут Арвис. На опубликованных им видео видна неосторожная езда, которая угрожает и другим участникам дорожного движения. Мужчина также устроил несколько ДТП.

На одном из видео сам "Геннадий" рассказывает, что полиция его останавливала уже несколько раз. На конкретном видео мужчина говорит, что это был уже 13-й раз.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая рассказала, что "Геннадий" ранее уже попадал в поле зрения стражей порядка за различные нарушения правил дорожного движения, и в тех случаях он был наказан.

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