Чт, 22.12.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов
Мать теперь живет напротив могилы своей дочери. Анатомия трагедии в Цоде
Фото: Janis Skapars/TVNET
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
,
Мать теперь живет напротив могилы своей дочери. Анатомия трагедии в Цоде
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

4 декабря в Цоде была убита 20-летняя женщина, которая, возможно, ждала своего четвертого ребенка. Это не первый случай, когда предполагаемый насильник поднял руку на женщину. От его агрессии страдали как мать убитой, так и его предыдущая жена, за нанесение которой ножевых ранений, как онлайн-журналу KLIK рассказали местные жители, мужчина был приговорен к тюремному заключению.

Роковым вечером молодая женщина с находящимся сейчас под арестом мужчиной были в бане, которая, возможно, принадлежит матери бывшей жены мужчины. За нанесение женщине ножевых ранений мужчина ранее уже был приговорен к тюремному сроку. Мы встретили старого знакомого мужчины, который рассказал, что наблюдал эпизоды насилия в действиях обидчика многократно: "Я знаю этого парня 30 лет. Я ездил за ним в Вецумниеки - тогда он порезал свою бывшую жену". Другие участники беседы подтвердили, что в трезвом виде мужчина "трудолюбивый и любезный", однако все знают, что он "дает жару".

Ключевые слова
Наверх