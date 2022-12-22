Мать теперь живет напротив могилы своей дочери. Анатомия трагедии в Цоде

Роковым вечером молодая женщина с находящимся сейчас под арестом мужчиной были в бане, которая, возможно, принадлежит матери бывшей жены мужчины. За нанесение женщине ножевых ранений мужчина ранее уже был приговорен к тюремному сроку. Мы встретили старого знакомого мужчины, который рассказал, что наблюдал эпизоды насилия в действиях обидчика многократно: "Я знаю этого парня 30 лет. Я ездил за ним в Вецумниеки - тогда он порезал свою бывшую жену". Другие участники беседы подтвердили, что в трезвом виде мужчина "трудолюбивый и любезный", однако все знают, что он "дает жару".