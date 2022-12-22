4 декабря в Цоде была убита 20-летняя женщина, которая, возможно, ждала своего четвертого ребенка. Это не первый случай, когда предполагаемый насильник поднял руку на женщину. От его агрессии страдали как мать убитой, так и его предыдущая жена, за нанесение которой ножевых ранений, как онлайн-журналу KLIK рассказали местные жители, мужчина был приговорен к тюремному заключению.
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Мать теперь живет напротив могилы своей дочери. Анатомия трагедии в Цоде
Мать теперь живет напротив могилы своей дочери. Анатомия трагедии в Цоде
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