Почему на улицах Риги по-прежнему царит хаос?

С начала снежного сезона уже прошло несколько недель, и вместе с выросшими кучами снега по обочинам дорог выросло и ощущение хаоса. В центре Риги видны улицы, велодорожки и тротуары, которые чем-то чистят и посыпают, но уже к середине дня они превращаются в созданную остатками снега и торопливыми шагами снежную кашу. Тротуары постепенно зарастают снежными кучами, то тут, то там остановки или остаются нечищенными, или же с них не вывозят снег.