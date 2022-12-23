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Почему на улицах Риги по-прежнему царит хаос?
Фото: Ekrānšāviņš
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
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Почему на улицах Риги по-прежнему царит хаос?
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С начала снежного сезона уже прошло несколько недель, и вместе с выросшими кучами снега по обочинам дорог выросло и ощущение хаоса. В центре Риги видны улицы, велодорожки и тротуары, которые чем-то чистят и посыпают, но уже к середине дня они превращаются в созданную остатками снега и торопливыми шагами снежную кашу. Тротуары постепенно зарастают снежными кучами, то тут, то там остановки или остаются нечищенными, или же с них не вывозят снег.

В публичном пространстве громко прозвучали запугивания уже бывшего министра обороны нового состава Рижской думы: "Если Рижская дума продолжит показывать свою неспособность убрать снег с тротуаров и дорог, то на следующих выборах Ушаков вернется так же быстро, как когда-то Наполеон в Париж из ссылки с острова Эльба".

Марис Йоновс, председатель общества "Безопасные улицы", указывает, что после созыва новой Рижской думы была политическая воля изменить ситуацию. Зимой 2021 года он активно пытался вмешаться и объяснить, что вина - не в заключенном еще во времена Ушакова договоре. Проблема связана с контролем над исполнением. "Ответственные за сферу политики быстро "спелись" с департаментом сообщения, и мы продолжаем, платим за поданные эксели за услугу, которую фактически не получаем".

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