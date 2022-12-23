С начала снежного сезона уже прошло несколько недель, и вместе с выросшими кучами снега по обочинам дорог выросло и ощущение хаоса. В центре Риги видны улицы, велодорожки и тротуары, которые чем-то чистят и посыпают, но уже к середине дня они превращаются в созданную остатками снега и торопливыми шагами снежную кашу. Тротуары постепенно зарастают снежными кучами, то тут, то там остановки или остаются нечищенными, или же с них не вывозят снег.
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Почему на улицах Риги по-прежнему царит хаос?
Почему на улицах Риги по-прежнему царит хаос?
В публичном пространстве громко прозвучали запугивания уже бывшего министра обороны нового состава Рижской думы: "Если Рижская дума продолжит показывать свою неспособность убрать снег с тротуаров и дорог, то на следующих выборах Ушаков вернется так же быстро, как когда-то Наполеон в Париж из ссылки с острова Эльба".