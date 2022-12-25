Прокладки? Так просто протрите скомканной газетой, и нормально

Точнее - избранный в Рижскую думу по списку от "Нового Единства" депутат Лаурис Эренпрейс. Создатель молодежного творческого центра Open Эдийс Клайшис в Twitter написал: "Этим вечером познакомился с одной девушкой, у которой ситуация была более чем тяжелая. Предложил ей зайти в магазин и купить самое необходимое на данный момент. Первые три вещи, которые она попросила купить - зубная паста, зубная щетка и гигиенические прокладки".

На это депутат Рижской думы ответил лаконично: "Таким образом, поела и не мерзнет", - а позднее рассказал о своих мыслях подробнее: "Ужас, как быстро человек становится немощным! Спросите у матерей и бабушек, как они в свое время справлялись с этим физиологическим процессом. Как теперь живут украинские женщины без тепла, пищи и воды, а у нас приоритет № 1 - прокладки. Как мы обходились в молодости без туалетной бумаги и т. д.?"