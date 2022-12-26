Опыт родов в Южной Корее: запрещено набирать вес и нужно уложиться в шесть часов

Ирма и Марат переехали в Южную Корею непосредственно перед началом пандемии Covid-19 в 2019 году, так как муж Ирмы получил предложение поработать какое-то время там на месте. "Когда приехали, мы увидели совсем иную Корею, не ту, что ожидали", - вспоминает свои первые эмоции Ирма.

Как только пара приехала, у них захватило дух от огромных торговых центров и самых разнообразных кафе. Однако с течением времени занавес упал и открылась совершенно иная картина.

"Сначала Корея может показаться очень пушистой, привлекательной и инстаграммной. Но со временем, живя там, ты узнаешь истинное лицо этой страны.

Например, так как я была приезжей, ни один маникюрный салон не хотел меня обслуживать. Моей знакомой не разрешали посещать спортклуб. Когда я была на восьмом месяце беременности, таксист не захотел везти меня из больницы домой, даже в машину брать не хотел", - открыто делится Ирма.

"Конечно, в тот момент в мире бушевала пандемия Covid-19, а корейцы и без ограничений пандемии очень закрытый народ. Они частично посчитали, что именно приезжие виновны в масштабном распространении коронавируса".

Марат добавляет, что "люди часто просто романтизируют Корею и не видят царящую там ксенофобию".