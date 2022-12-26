Опыт родов в Южной Корее: запрещено набирать вес и нужно уложиться в шесть часов

У жительницы Литвы Ирмы Балбиерюйте-Сафиной вместе с мужем Маратом после переезда в Сеул была возможность своими глазами увидеть истинное лицо Южной Кореи. После двух лет в Сеуле у них родился ребенок, что стало огромной радостью для молодой семьи, однако опыт родов Ирмы отличается от того, как это происходит в странах Балтии или в Европе. "Когда я была на третьем месяце беременности и встретилась со своей доулой, она сразу же мне указала, что нельзя набирать ни килограмма", - рассказала изданию 15min Ирма.
Ирма и Марат переехали в Южную Корею непосредственно перед началом пандемии Covid-19 в 2019 году, так как муж Ирмы получил предложение поработать какое-то время там на месте. "Когда приехали, мы увидели совсем иную Корею, не ту, что ожидали", - вспоминает свои первые эмоции Ирма.
Как только пара приехала, у них захватило дух от огромных торговых центров и самых разнообразных кафе. Однако с течением времени занавес упал и открылась совершенно иная картина.
"Сначала Корея может показаться очень пушистой, привлекательной и инстаграммной. Но со временем, живя там, ты узнаешь истинное лицо этой страны.
Например, так как я была приезжей, ни один маникюрный салон не хотел меня обслуживать. Моей знакомой не разрешали посещать спортклуб. Когда я была на восьмом месяце беременности, таксист не захотел везти меня из больницы домой, даже в машину брать не хотел", - открыто делится Ирма.
"Конечно, в тот момент в мире бушевала пандемия Covid-19, а корейцы и без ограничений пандемии очень закрытый народ. Они частично посчитали, что именно приезжие виновны в масштабном распространении коронавируса".
Марат добавляет, что "люди часто просто романтизируют Корею и не видят царящую там ксенофобию".
"Здесь расизм выражается очень элементарно - если у тебя неправильный цвет кожи, то на тебя только за это можно поднять руку. И несмотря на то, что со стороны понятно, кто агрессор, а кто жертва, врач все равно откажется тебя обследовать".
В качестве примера царящего в Корее расизма Марат упоминает свой опыт на предприятии - когда распространение Covid-19 возросло, на рабочем месте Марата регулярно начали тестировать только тех работников, которые не были корейцами.
"Когда ты приезжаешь в Корею как турист, страна чудесна, путешествие в Корею стоит того, но жить здесь как приезжему может быть очень сложно. Особенно если никто из семьи не говорит по-корейски", - отмечает Ирма.
Доула пыталась предотвратить набор Ирмой веса во время беременности