Estonian Cell остановит производство на две недели, член правления компании Сийри Лахе заверила Postimees, что причина кроется в высоких ценах на электричество.
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С такими ценами невозможно работать: эстонский завод приостанавливает производство
С такими ценами невозможно работать: эстонский завод приостанавливает производство
В четверг Estonian Cell закроет производство на две недели, так как из-за высоких цен на энергоносители это коммерчески выгоднее, чем оставлять его в работе.
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