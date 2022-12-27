Падение или стремительный рост? Как могут меняться цены на нефть в 2023 году

Приближается конец года, и цены на нефть упали до довоенного уровня, то есть до цен января и начала февраля этого года. За это время многое изменилось - Украина вот уже 10-й месяц продолжает борьбу за независимость, а Запад в поисках способов сократить поток денег на финансирование российской военной машины отказался от импорта российской нефти.

Хотя объем экспорта российской нефти практически не изменился по сравнению с прошлым годом, изменился основной российский рынок сбыта. Западный рынок больше недоступен, но есть возможность экспортировать нефть в азиатские страны, такие как Индия и Китай. Эти две страны пользуются отчаянием Москвы и "выбили" для себя огромные скидки.