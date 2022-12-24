За ловкой заменой восьми старинных ценных книг из библиотеки Тартуского университета на копии последовало исчезновение еще одной ценной книги и двух других произведений из Латвийской национальной библиотеки в Риге. Полиция задержала гражданина Грузии, подозреваемого в этом преступлении, но полиция и прокуратура Латвии пока не разглашают его имя, поскольку ему еще не предъявлено обвинение. Более того, его сообщник до сих пор не арестован, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Полиция Латвии задержала одного из двух мужчин, укравших редкие книги из Тартуского университета
Полиция Латвии задержала одного из двух мужчин, укравших редкие книги из Тартуского университета
Иева Шомина, консультант и специалист по связям с общественностью прокуратуры Латвийской Республики, сообщила что в настоящее время полиция проводит расследование и ожидается, что уголовное дело поступит в прокуратуру в начале нового года. Она считает возможным, что задержанному полицией мужчине будет предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также в соучастии. Сообщник пойманного полицией мужчины был опознан - он также является гражданином Грузии, но все еще находится на свободе.