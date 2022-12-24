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Полиция Латвии задержала одного из двух мужчин, укравших редкие книги из Тартуского университета

Райму Хансон rus.postimees.ee
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Полиция Латвии задержала одного из двух мужчин, укравших редкие книги из Тартуского университета
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В Латвии 28 апреля был объявлен в розыск мужчина в связи с кражей ценных книг из Латвийской национальной библиотеки 23 апреля.
В Латвии 28 апреля был объявлен в розыск мужчина в связи с кражей ценных книг из Латвийской национальной библиотеки 23 апреля. Фото: Läti politsei

За ловкой заменой восьми старинных ценных книг из библиотеки Тартуского университета на копии последовало исчезновение еще одной ценной книги и двух других произведений из Латвийской национальной библиотеки в Риге. Полиция задержала гражданина Грузии, подозреваемого в этом преступлении, но полиция и прокуратура Латвии пока не разглашают его имя, поскольку ему еще не предъявлено обвинение. Более того, его сообщник до сих пор не арестован, пишет Rus.Postimees.

Иева Шомина, консультант и специалист по связям с общественностью прокуратуры Латвийской Республики, сообщила что в настоящее время полиция проводит расследование и ожидается, что уголовное дело поступит в прокуратуру в начале нового года. Она считает возможным, что задержанному полицией мужчине будет предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а также в соучастии. Сообщник пойманного полицией мужчины был опознан - он также является гражданином Грузии, но все еще находится на свободе.

Прокуратура Эстонии не дала комментариев. Обоснованием является тот факт, что деятельность осуществляется в другой стране,

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