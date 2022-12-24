Полиция Латвии задержала одного из двух мужчин, укравших редкие книги из Тартуского университета

За ловкой заменой восьми старинных ценных книг из библиотеки Тартуского университета на копии последовало исчезновение еще одной ценной книги и двух других произведений из Латвийской национальной библиотеки в Риге. Полиция задержала гражданина Грузии, подозреваемого в этом преступлении, но полиция и прокуратура Латвии пока не разглашают его имя, поскольку ему еще не предъявлено обвинение. Более того, его сообщник до сих пор не арестован, пишет Rus.Postimees.