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Выживают как могут: у жителей острова Рухну несколько дней не было свежих продуктов

Тийна Лаура Киммель rus.postimees.ee
Выживают как могут: у жителей острова Рухну несколько дней не было свежих продуктов
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Самолет, который совершает рейсы на остров Рухну.
Самолет, который совершает рейсы на остров Рухну. Фото: Erakogu

Жизнь на островах - не вседа сказка: из-за тумана, который держался несколько дней, на эстонский остров Рухну не мог долететь ни один самолет. Нет у жителей Рухну и рейсового судна ледового плавания, поэтому перед рождественскими праздниками полки магазинов на острове были совершенно пусты, пишет Rus.Postimees.

Старейшина волости Рухну Андре Ныу пошутил, что на Рождество хотел бы отведать что-то кроме горчицы и макарон. И добавил, что за красочным постом в Facebook с описанием ситуации на острове стоит он сам.

"Находясь во власти низкого давления и снега, жители Рухну не уверены в авиасообщении, - сказал Ныу. - Я намеренно немного преувеличил с постом в соцсетях, но если самолет летает абсолютно нерегулярно, например, один день в неделю - это ненормально. Бывает и такое, что совершается рейс в Рухну, потом погода портится, и самолет возвращается обратно в Пярну".

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