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Житель Латвии пытался через Эстонию вывезти в Россию 50 кг гашиша

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Арвед Брейдакс rus.postimees.ee
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Житель Латвии пытался через Эстонию вывезти в Россию 50 кг гашиша
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Стоимость гашиша, найденного в машине гражданина Латвии, превышает миллион евро.
Стоимость гашиша, найденного в машине гражданина Латвии, превышает миллион евро. Фото: Venemaa tolliamet

Сотрудники таможни в Пскове изъяли почти 50 килограмм гашиша, который пытались переправить в Россию через Эстонию. Об этом сообщила в четверг Федеральная таможенная служба России, пишет Rus.Postimees.

Российские таможенники проверили автомобиль жителя Латвии на российско-эстонской границе и обнаружили подозрительные темные "пятна".

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это было коричневое вещество, завернутое в пленку, которое эксперты признали гашишем. Всего в машине было 62 таких пакета общим весом 49,703 килограмма, сообщили в российской таможне.

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