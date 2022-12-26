Сотрудники таможни в Пскове изъяли почти 50 килограмм гашиша, который пытались переправить в Россию через Эстонию. Об этом сообщила в четверг Федеральная таможенная служба России, пишет Rus.Postimees.
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Житель Латвии пытался через Эстонию вывезти в Россию 50 кг гашиша
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