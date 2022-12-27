Эстонская звезда TikTok пропала почти три месяца назад, оставив жуткое послание

У молодой женщины, которая была знаменитостью в TikTok, до исчезновения были тысячи подписчиков, а также много друзей, которые за нее сильно переживают. Уже третий месяц полиция просит помощи в установлении местонахождения 28-летней Яне, пропавшей без вести в Ярвамаа. Об этом рассказывает Limon.ee.