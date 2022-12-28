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"У моей сестры деменция. Только что отвезла ее в пансионат. Все еще не сплю ночами". История Виты
Пожилые женщины. Иллюстративное фото Фото: Julia Nazarova/Shutterstock
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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"У моей сестры деменция. Только что отвезла ее в пансионат. Все еще не сплю ночами". История Виты
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Вита младше сестры на 12 лет. В детстве та всегда заботилась о Вите - как старшая. Сейчас ей уже 64 года. У нее быстро прогрессирующая деменция, и женщины поменялись ролями. Однако одного ухода недостаточно. Пару недель назад сестру Виты поместили в пансионат. Вита надеется, что это хороший пансионат. Она собрала отзывы. Сама была там, все осмотрела. Но... никогда нельзя знать точно, не так ли? Он был и остается пансионатом. Вита не знает, какой еще мог быть выход. Был ли он вообще?

Вита рассказывает: сестра звонит детям и жалуется, что нет денег. Идет в магазин, но там говорят, что на карте недостаточно средств. Дети регулярно помогают ей и отправляют деньги на счет. Казалось - как так, недавно вносили. Спустя неделю - опять денег нет. Мы стали думать - может, появился какой-нибудь вор? Я поехала в деревню, чтобы увидеть ее и пошла в магазин. Спрашиваю - что происходит? Продавщица говорит: ваша сестра приходит в магазин по несколько раз в день.

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