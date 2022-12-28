"У моей сестры деменция. Только что отвезла ее в пансионат. Все еще не сплю ночами". История Виты

Вита младше сестры на 12 лет. В детстве та всегда заботилась о Вите - как старшая. Сейчас ей уже 64 года. У нее быстро прогрессирующая деменция, и женщины поменялись ролями. Однако одного ухода недостаточно. Пару недель назад сестру Виты поместили в пансионат. Вита надеется, что это хороший пансионат. Она собрала отзывы. Сама была там, все осмотрела. Но... никогда нельзя знать точно, не так ли? Он был и остается пансионатом. Вита не знает, какой еще мог быть выход. Был ли он вообще?