Почему большинство женщин верят в гороскопы, а мужчины их терпеть не могут?

Именно так рано или поздно начинает говорить большинство женщин, ведь вряд ли найдется такая, которая вообще не интересуется астрологией. Но действительно ли небесные светила являются надежным источником информации, а астрологи говорят чистую правду?

До XVIII века, когда началась эпоха Просвещения, астрология, по иронии судьбы, имела статус науки, потому что не была отделена от астрономии, но после того, как последняя получила автономный статус, астрология немного утратила свое значение.

Но XXI век поднял гороскопы из альтернативной познавательной практики в зенит славы, и, как утверждает Джессика Рой в своей статье для Los Angeles Times, так называемое поколение миллениалов (те, кто родился между 1980 и 1995 годами) адаптировали их как свою собственную новую религию, затрагивающую также поколение Z (тех, кто родился после 1995 года).

История сегодняшних двадцати-, тридцати- и сорокалетних такова: выросшие в семьях, где основной религией было христианство, иудаизм или какая-то другая столь же строгая и ограничительная практика, эти люди пришли к выводу, что все-таки не ощущают ее своей. Однако человек по своей природе существо, ищущее духовного наполнения, и если, по его мнению, церковь не может его обеспечить, то в качестве решения принимаются карты Таро, кристаллы и астрологи. Победное шествие феминизма также является одной из предпосылок распространения астрологии - ведь с момента возникновения феминизма религия подвергалась критике как патриархальная и ограничивающая женскую свободу, тогда как астрология дает дамам волю.

В любовном треугольнике с женщиной, мужчиной и гороскопами чаще всего именно мужчина вытягивает короткую соломинку, потому что, как он не может повлиять на свой рост, так не в его силах и изменить час и дату рождения, чтобы стать более подходящим знаком гороскопа для конкретной дамы.