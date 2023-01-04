"Это был стресс!": королева красоты Виктория Бровун о разводе и закрытии своего ресторана

Примерно в 2020 году королева красоты Виктория Бровун закрыла свой ресторан La Felicita в Старой Риге, который проработал 10 лет, бизнес не выдержал второй волны пандемии... Впрочем, как и 14-летний брак знаменитости.

"Конечно, это был стресс, потому что у тебя меняется абсолютно все! Ты думаешь о работе, о бизнесе. Ты остаешься практически одна как женщина. Тебе надо начинать все сначала. И вот так в течение двух лет я где-то скинула больше 20 килограммов", - признается бывшая красавица plus size и победительница многочисленных конкурсов красоты.

Все это с ней произошло практически одновременно...

За последние два года Виктория Бровун изменилась. Она стала понимать, что быть в статусе свободной женщины ей совсем не плохо, но все-таки не скрывает, каким видит своего потенциального спутника, которого пока еще не встретила, но верит, что он где-то рядом...