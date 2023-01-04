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"Это был стресс!": королева красоты Виктория Бровун о разводе и закрытии своего ресторана
Виктория Бровун Фото: Личный архив Виктории Бровун/ Uldis Stepanovs
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
"Это был стресс!": королева красоты Виктория Бровун о разводе и закрытии своего ресторана
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"Ты остаешься практически одна. Тебе надо начинать все сначала", - сказала в интервью онлайн-журналу KLIK королева красоты и предпринимательница Виктория Бровун. За несколько лет у нее в жизни произошли изменения "по всем фронтам": закрытие ресторана, внезапный развод, экстремальное похудение на 20 килограммов и неожиданная должность заместителя в строительной фирме.

Виктория Бровун
Виктория Бровун Фото: Личный архив Виктории Бровун

Примерно в 2020 году королева красоты Виктория Бровун закрыла свой ресторан La Felicita в Старой Риге, который проработал 10 лет, бизнес не выдержал второй волны пандемии... Впрочем, как и 14-летний брак знаменитости.

"Конечно, это был стресс, потому что у тебя меняется абсолютно все! Ты думаешь о работе, о бизнесе. Ты остаешься практически одна как женщина. Тебе надо начинать все сначала. И вот так в течение двух лет я где-то скинула больше 20 килограммов", - признается бывшая красавица plus size и победительница многочисленных конкурсов красоты.

Все это с ней произошло практически одновременно...

За последние два года Виктория Бровун изменилась. Она стала понимать, что быть в статусе свободной женщины ей совсем не плохо, но все-таки не скрывает, каким видит своего потенциального спутника, которого пока еще не встретила, но верит, что он где-то рядом...

Виктория Бровун
Виктория Бровун Фото: Личный архив Виктории Бровун

Закрытие ресторана и расставание с мужем

Итальянский ресторан La Felicita в Старой Риге пришлось закрыть из-за сложившихся обстоятельств. "Эти помещения были арендованные. Там было множество нюансов, которые от меня не зависели. Там же еще была история с тем, что нас затопили. В итоге я отпустила эту ситуацию", - вспоминает Виктория.

Следом ее накрыли другие "экстренные" происшествия: "Мы с мужем (прожили вместе 14 с половиной лет) приняли решение...

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