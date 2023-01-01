Убийство в небе: как американцы сбили иранский пассажирский самолет

В этом году исполнилось 34 года со дня крушения иранского рейса "655". Самолет Airbus A300 с почти 300 пассажирами и членами экипажа следовал из Тегерана в Дубай, но так и не достиг пункта назначения.

В 1988 году закончилась война между Ираком и Ираном, разразившаяся в 1980 году, когда Ирак вторгся в Иран. В конфликте, унесшем не менее миллиона жизней, США встали на сторону Ирака и Саддама Хусейна.