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Убийство в небе: как американцы сбили иранский пассажирский самолет
Место крушения иранского рейса "655" Фото: Wikimedia Commons
TVNET rus.tvnet.lv
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Убийство в небе: как американцы сбили иранский пассажирский самолет
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3 июля 1988 года с военного корабля ВМС США в небо над Персидским заливом были запущены две управляемые ракеты. Две ракеты, запуск которых потряс весь мир, ведь их целью был не боевой самолет противника, а иранский пассажирский самолет с 290 людьми на борту - пассажирами и членами экипажа. В живых не остался никто.

В этом году исполнилось 34 года со дня крушения иранского рейса "655". Самолет Airbus A300 с почти 300 пассажирами и членами экипажа следовал из Тегерана в Дубай, но так и не достиг пункта назначения.

В 1988 году закончилась война между Ираком и Ираном, разразившаяся в 1980 году, когда Ирак вторгся в Иран. В конфликте, унесшем не менее миллиона жизней, США встали на сторону Ирака и Саддама Хусейна.

Чтобы следить за ситуацией, корабли ВМС США патрулировали Персидский залив. Их основной задачей была защита от нападений на пути торговли нефтью. Капитанов кораблей предупредили, что им следует быть осторожными и не ввязываться в войну, чтобы не спровоцировать международный инцидент, пишет The New York Times.

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