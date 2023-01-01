3 июля 1988 года с военного корабля ВМС США в небо над Персидским заливом были запущены две управляемые ракеты. Две ракеты, запуск которых потряс весь мир, ведь их целью был не боевой самолет противника, а иранский пассажирский самолет с 290 людьми на борту - пассажирами и членами экипажа. В живых не остался никто.
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Убийство в небе: как американцы сбили иранский пассажирский самолет
Убийство в небе: как американцы сбили иранский пассажирский самолет
В этом году исполнилось 34 года со дня крушения иранского рейса "655". Самолет Airbus A300 с почти 300 пассажирами и членами экипажа следовал из Тегерана в Дубай, но так и не достиг пункта назначения.
В 1988 году закончилась война между Ираком и Ираном, разразившаяся в 1980 году, когда Ирак вторгся в Иран. В конфликте, унесшем не менее миллиона жизней, США встали на сторону Ирака и Саддама Хусейна.