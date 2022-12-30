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Что будет после войны?
Фото: Shutterstock/TVNET kolāža
Гарольд Джеймс Project Syndicate
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Что будет после войны?
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Уже можно начинать думать о том, что последует за войной России с Украиной. Уверенность в постконфликтном будущем важна не только для украинских жертв России, но и для Европы и всего мира. Тем не менее, несмотря на всеобщее желание видеть первую половину этого столетия непохожей на первую половину прошлого, обсуждение этого вопроса было весьма ограниченным.

Захватническая война российского президента Владимира Путина зловеще напоминает конфликт, который опустошил Европу после 1914 года. Первая мировая война – великая война – подготовила почву для последующих катастроф. Тогда агрессор тоже изначально делал ставку на быструю победу, но конфликт приобрел глобальные масштабы, когда каждая сторона пыталась подорвать боеспособность и политическую стабильность другой.

К 8 ноября стало ясно, что Путин просчитался, предположив, что Соединенные Штаты и Европейский союз устанут от конфликта и заставят Украину согласиться на унизительное мирное урегулирование. Критический момент наступил, когда промежуточные выборы в США не пошатнули позиции президента Джо Байдена и его демократической партии. Сразу же после этого Россия окончательно вывела войска из Херсона и применила новую стратегию, направленную на то, чтобы причинить как можно больше страданий и разрушений украинскому гражданскому населению.

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