Что будет после войны?

Уже можно начинать думать о том, что последует за войной России с Украиной. Уверенность в постконфликтном будущем важна не только для украинских жертв России, но и для Европы и всего мира. Тем не менее, несмотря на всеобщее желание видеть первую половину этого столетия непохожей на первую половину прошлого, обсуждение этого вопроса было весьма ограниченным.