Уже можно начинать думать о том, что последует за войной России с Украиной. Уверенность в постконфликтном будущем важна не только для украинских жертв России, но и для Европы и всего мира. Тем не менее, несмотря на всеобщее желание видеть первую половину этого столетия непохожей на первую половину прошлого, обсуждение этого вопроса было весьма ограниченным.
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Что будет после войны?
Что будет после войны?
Захватническая война российского президента Владимира Путина зловеще напоминает конфликт, который опустошил Европу после 1914 года. Первая мировая война – великая война – подготовила почву для последующих катастроф. Тогда агрессор тоже изначально делал ставку на быструю победу, но конфликт приобрел глобальные масштабы, когда каждая сторона пыталась подорвать боеспособность и политическую стабильность другой.
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