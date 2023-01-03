Тайвань, который часто называют "Кремниевым щитом", производит ошеломляющие 65% мировых полупроводников и более 90% чипов самого высокого класса. Таким образом, ни одна компания не является более важной для мировой экономики, чем TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
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Компания, от которой зависит как Китай, так и США
Компания, от которой зависит как Китай, так и США
Передовые микрочипы TSMC незаменимы для iPhone, медицинских устройств, ракетных пусковых платформ и многих других технологий, и им практически нет равных. Страны и компании, которые не могут использовать самые передовые полупроводники TSMC, просто не могут разрабатывать определенные критически важные технологии. Таким образом, решения компании могут непосредственно касаться вопросов глобальной безопасности.
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