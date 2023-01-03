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Компания, от которой зависит как Китай, так и США
Полупроводник. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay
Джейсон Хсу Project Syndicate
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Компания, от которой зависит как Китай, так и США
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Тайвань, который часто называют "Кремниевым щитом", производит ошеломляющие 65% мировых полупроводников и более 90% чипов самого высокого класса. Таким образом, ни одна компания не является более важной для мировой экономики, чем TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Передовые микрочипы TSMC незаменимы для iPhone, медицинских устройств, ракетных пусковых платформ и многих других технологий, и им практически нет равных. Страны и компании, которые не могут использовать самые передовые полупроводники TSMC, просто не могут разрабатывать определенные критически важные технологии. Таким образом, решения компании могут непосредственно касаться вопросов глобальной безопасности.

Поскольку перспективы китайско-американских отношений мрачны, TSMC объявила о планах инвестировать 40 миллиардов долларов в строительство второго завода по производству в Аризоне, где будут производиться 3 нанометровые чипы (первый завод по 4-нанометровым чипам планируется запустить в 2024 году). Сейчас, когда напряженность вокруг Тайваня вышла на первый план, решение компании о размещении большего производства в Соединенных Штатах понятно. После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в августе, Китай провел беспрецедентно агрессивные военные учения, запустив вблизи острова ракеты и имитируя блокаду Тайваньского пролива.

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