Компания, от которой зависит как Китай, так и США

Передовые микрочипы TSMC незаменимы для iPhone, медицинских устройств, ракетных пусковых платформ и многих других технологий, и им практически нет равных. Страны и компании, которые не могут использовать самые передовые полупроводники TSMC, просто не могут разрабатывать определенные критически важные технологии. Таким образом, решения компании могут непосредственно касаться вопросов глобальной безопасности.

Поскольку перспективы китайско-американских отношений мрачны, TSMC объявила о планах инвестировать 40 миллиардов долларов в строительство второго завода по производству в Аризоне, где будут производиться 3 нанометровые чипы (первый завод по 4-нанометровым чипам планируется запустить в 2024 году). Сейчас, когда напряженность вокруг Тайваня вышла на первый план, решение компании о размещении большего производства в Соединенных Штатах понятно. После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в августе, Китай провел беспрецедентно агрессивные военные учения, запустив вблизи острова ракеты и имитируя блокаду Тайваньского пролива.