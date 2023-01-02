Десять горьких уроков, которые преподал 2022 год

Мало кто будет скучать по 2022 году, отмеченному длительной пандемией, прогрессирующим изменением климата, галопирующей инфляцией, замедлением экономического роста и, прежде всего, началом дорогостоящей войны в Европе и опасениями, что вскоре может вспыхнуть насильственный конфликт в Азии. Кое-что из этого было ожидаемо, но многое - нет, и из всех этих событий можно извлечь уроки, которые мы игнорируем на свой страх и риск.