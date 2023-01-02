Мало кто будет скучать по 2022 году, отмеченному длительной пандемией, прогрессирующим изменением климата, галопирующей инфляцией, замедлением экономического роста и, прежде всего, началом дорогостоящей войны в Европе и опасениями, что вскоре может вспыхнуть насильственный конфликт в Азии. Кое-что из этого было ожидаемо, но многое - нет, и из всех этих событий можно извлечь уроки, которые мы игнорируем на свой страх и риск.
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Десять горьких уроков, которые преподал 2022 год
Десять горьких уроков, которые преподал 2022 год
Во-первых, война между странами, которую многие ученые считают устаревшей, это нечто совсем иное. То, что мы наблюдаем в Европе, это старомодная имперская война, в которой президент России Владимир Путин стремится уничтожить Украину как суверенное, независимое образование. Его целью является сделать так, чтобы демократическая, ориентированная на рынок страна, стремящаяся к тесным связям с Западом, не могла процветать у границ России и подать пример, который может показаться привлекательным для россиян.
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