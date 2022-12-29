Хотя инфляция в Латвии достигла двузначных цифр, и кое-кто из обывателей уже залез в кубышку, отложенную на черный день, часть жителей все-таки старается создать финансовую подушку и сделать накопления. Между тем на финансовых рынках из-за войны в Украине и новой монетарной политики Европейского центробанка (ECB) произошли революционные изменения и перезагрузка всей отрасли… Так во что вкладывать? Об этом RUS TVNET побеседовал со специалистами ведущих банков.
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Куда вложить деньги, если они еще остались?
Куда вложить деньги, если они еще остались?
Как гласит суровая статистика, инфляция в нашей стране достигла впечатляющих показателей: по данным ЦСУ за ноябрь, латвийцы вынуждены теперь выкладывать за товары и услуги на 21,8% больше, чем годом ранее.