Куда вложить деньги, если они еще остались?

Как гласит суровая статистика, инфляция в нашей стране достигла впечатляющих показателей: по данным ЦСУ за ноябрь, латвийцы вынуждены теперь выкладывать за товары и услуги на 21,8% больше, чем годом ранее.

Часть жителей даже стала тратить свои сбережения на черный день. Как показал опрос, проведенный банком Citadele, в закрома залезли 14% сограждан. При этом у 33% латвийцев финансовой подушки нет вообще, равно как и свободных средств для накоплений. Однако 15% соотечественников держатся стойко и считают, что "час Х" еще не пробил, так что растрачивать кубышку не намерены. А еще 15% планируют пополнить свои сбережения.