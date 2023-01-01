Все написано в звездах! Астрологические прогнозы на 2023 год

Прошло уже несколько столетий с тех пор, как астрология обоснованно утратила статус науки, однако человек всегда искал и находил ответы на экзистенциальные вопросы там, где их искать не следует - в картах Таро, хрустальных шарах и предсказаниях астрологов. С другой стороны, в преддверии нового года даже самые циничные прагматики могут довериться "счастливым прогнозам", поэтому предлагаем повеселиться и вам: что обещают звезды в 2023 году для всего мира и для представителей каждого знака Зодиака.
В контексте глобальных событий важны так называемые "дальние" планеты - Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. У последней астрономы отняли статус планеты, но она по-прежнему считается мощным "игроком" в астрологии.
Плутон из знака Зодиака Козерог весной войдет в Водолея, что знаменует собой еще более быстрое развитие технологий, а также усиление революционных настроений. Летом он снова вернется к Козерогу, продолжая "рушить" старые традиции и системы.
Весной Сатурн покидает Водолея и с этого момента будет жить в знаке Рыб. Могут появиться новые веяния в медицине и реформы в религиозных традициях. Нептун также продолжит находиться в знаке Рыб в течение всего года - насущными будут вопросы здоровья, появятся хорошие возможности для творческого самовыражения, стремления к идеалам.