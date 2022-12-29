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Банкомат "съел" более 600 евро, но не перечислил их на счет

Сигрид Коореп rus.postimees.ee
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Банкомат "съел" более 600 евро, но не перечислил их на счет
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После того, как деньги были загружены в банкомат, на экране высветилась ошибка.
После того, как деньги были загружены в банкомат, на экране высветилась ошибка. Фото: Arvo Meeks

Когда клиентка Swedbank во вторник незадолго до 23:00 внесла 625 евро в банкомат банковской конторы на Таллиннской улице в Вильянди, машина начала считать деньги, но потом на экране появилось сообщение об ошибке и банкомат вернул карту владелице, а наличные нет. Проблему все-таки удалось решить на следующий день. Об этом пишет Rus.Postimees.

17-летняя клиентка банка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала изданию Sakala, что она была обеспокоена случившимся, поскольку счета требуют оплаты, и, вероятно, никто не поверит ей, если она скажет, что машина съела ее деньги. Доказать транзакцию было невозможно, потому что она не была отражена в банковском счете.

После инцидента она сразу же позвонила на информационный телефон банка. Там она получила ответ, что транзакцию можно оспорить и деньги поступят на ее банковский счет в течение пяти рабочих дней. Позже, когда она добралась до дома и успокоилась, она снова позвонила в банк, чтобы найти более быстрое решение ситуации, поскольку нужно было оплачивать счета и нужны были деньги на еду. При втором звонке выяснилось, что в случае с Вильянди операция по возврату займет до десяти рабочих дней. Но в итоге проблема с несостоявшейся транзакцией была быстро разрешена, и потерянные деньги дошли до своей владелицы уже к полудню среды.

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