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В стенах этого украинского поместья родился один из самых известных кошмаров мира

rus.postimees.ee
В стенах этого украинского поместья родился один из самых известных кошмаров мира
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Поместье Дубецких.
Поместье Дубецких. Фото: Nina Liashonok/SIPA/Ukrinform via ZUMA Press Wire/Scanpix

В этом поместье на юге Украины пациенту Зигмунда Фрейда приснился сон, который помог психиатру разработать теорию и метод психоанализа. Эту историю рассказывает Rus.Postimees.

Разрушенная усадьба Дубецких - памятник архитектуры, расположенный в селе Васильевка Одесской области. Особняк построен между 1830 и 1854 годами. Точно неизвестно, кто был архитектором, но считается, что это - работа Франческо Боффо, который также спроектировал знаменитую одесскую Потемкинскую лестницу.

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