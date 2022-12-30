В стенах этого украинского поместья родился один из самых известных кошмаров мира

Разрушенная усадьба Дубецких - памятник архитектуры, расположенный в селе Васильевка Одесской области. Особняк построен между 1830 и 1854 годами. Точно неизвестно, кто был архитектором, но считается, что это - работа Франческо Боффо, который также спроектировал знаменитую одесскую Потемкинскую лестницу.