Новый год на пароме: украинских беженцев в Эстонии ждет праздничный ужин

Руководитель группы по размещению Департамента социального страхования Кирилл Бадикин рассказал , что во всех учреждениях, где размещены военные беженцы, - Pirita Kodu, Hestia Ilmarine, Hestia Barons, дома на улицах Копли, 87a и Мяэпеалзе, 2, а также паром Isabelle - декабрь был довольно активным.

"Перед Рождеством с помощью наших партнеров по сотрудничеству во всех наших местах размещения мы раздали беженцам подарки и пакеты с конфетами. Всего в северном регионе размещены 1925 беженцев, среди них 591 ребенок", - сказал Бадикин.