Семилетний полицейский пес Мак, живущий и работающий на кордоне Саатсе, в четверг был доставлен в деревню Лахмусе волости Пыхья-Сакала (Эстония), чтобы помочь в поисках тела 24-летнего Хелари, пропавшего 14 декабря. Собака его не нашла. Об этом сообщает Rus.Postimees.
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Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого
Собака-пограничник Мак специально обучена поиску трупов. Нос пса улавливает запахи даже через снег, но в районе, где он проходил со своим наставником, ничего не было обнаружено.
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