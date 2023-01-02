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Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого

Марко Суурмяги rus.postimees.ee
Напал на девушку и пропал без вести: полицейская собака и дрон не нашли тело подозреваемого
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Служебный пес Мак обошел большую часть деревни Лахмусе, но его чуткий нос, который способен учуять запах даже сквозь толщу снега, на этот раз ничего не нашел.
Служебный пес Мак обошел большую часть деревни Лахмусе, но его чуткий нос, который способен учуять запах даже сквозь толщу снега, на этот раз ничего не нашел. Фото: Elmo Riig

Семилетний полицейский пес Мак, живущий и работающий на кордоне Саатсе, в четверг был доставлен в деревню Лахмусе волости Пыхья-Сакала (Эстония), чтобы помочь в поисках тела 24-летнего Хелари, пропавшего 14 декабря. Собака его не нашла. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Собака-пограничник Мак специально обучена поиску трупов. Нос пса улавливает запахи даже через снег, но в районе, где он проходил со своим наставником, ничего не было обнаружено.

В полиции считают вполне вероятным, что Хелари, который вечером 14 декабря без видимых причин и предупреждений неоднократно ударил ножом свою девушку, а затем сбежал из квартиры в легкой одежде и носках, мертв. Его следы исчезли на границе города Сууре-Яани, но немногочисленные показания свидетелей позволяют предположить, что он мог дойти до находящейся в нескольких километрах от дома автобусной остановки "Лахмусе", а затем направиться в деревню Лахмусе.

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