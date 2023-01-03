Надпись "Слава Українi" на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика

31 декабря прошлого года Сильвер Куузик, член городского собрания Тарту и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), разместил в социальных сетях фотографию двухевровой монеты. На двухевровой монете, которая выглядит как совершенно обычная, изображено то, что совсем не нравится политику. "Невероятно. Эта глупость случилась еще в текущем году!" - написал он под фотографией.

8 июля началась продажа монеты номиналом в два евро, посвященной Украине и свободе, средства от которой идут на поддержку борьбы Украины за свободу. На реверсе монеты размещена фраза "Слава Українi". Монета с особым дизайном была создана Дарьей Титовой, молодой украинской военной беженкой, обучающейся в Эстонской академии искусств (EKA). "Я чувствовала себя плохо и виноватой, потому что я просыпаюсь под чудесные звуки природы, в то время как многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку с птицей в руке", - говорит Титова.