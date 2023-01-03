"Знаете ли вы какую-нибудь другую страну в мире, которая бы посвятила свои деньги другой стране?" - спрашивает Сильвер Куузик, член Тартуского городского собрания и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в посте в Facebook. Политику не нравится фраза "Слава Українi" ("Слава Украине") на новой двухевровой монете. "Эта монета - напоминание о том, что свобода - высшая ценность", - говорит Мадис Мюллер, президент Eesti Pank. Об этом сообщает rus.postimees.
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Надпись "Слава Українi" на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика
Надпись "Слава Українi" на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика
31 декабря прошлого года Сильвер Куузик, член городского собрания Тарту и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), разместил в социальных сетях фотографию двухевровой монеты. На двухевровой монете, которая выглядит как совершенно обычная, изображено то, что совсем не нравится политику. "Невероятно. Эта глупость случилась еще в текущем году!" - написал он под фотографией.