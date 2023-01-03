Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов

Надпись "Слава Українi" на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика

Мерилин Няреп
Надпись "Слава Українi" на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Эстонский политик Сильвер Куузик выступает против монеты в 2 евро с надписью "Слава Українi".
Эстонский политик Сильвер Куузик выступает против монеты в 2 евро с надписью "Слава Українi". Фото: Erakogu/Eesti Panga koduleht/Elu24 kollaaž

"Знаете ли вы какую-нибудь другую страну в мире, которая бы посвятила свои деньги другой стране?" - спрашивает Сильвер Куузик, член Тартуского городского собрания и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в посте в Facebook. Политику не нравится фраза "Слава Українi" ("Слава Украине") на новой двухевровой монете. "Эта монета - напоминание о том, что свобода - высшая ценность", - говорит Мадис Мюллер, президент Eesti Pank. Об этом сообщает rus.postimees.

31 декабря прошлого года Сильвер Куузик, член городского собрания Тарту и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), разместил в социальных сетях фотографию двухевровой монеты. На двухевровой монете, которая выглядит как совершенно обычная, изображено то, что совсем не нравится политику. "Невероятно. Эта глупость случилась еще в текущем году!" - написал он под фотографией.

8 июля началась продажа монеты номиналом в два евро, посвященной Украине и свободе, средства от которой идут на поддержку борьбы Украины за свободу. На реверсе монеты размещена фраза "Слава Українi". Монета с особым дизайном была создана Дарьей Титовой, молодой украинской военной беженкой, обучающейся в Эстонской академии искусств (EKA). "Я чувствовала себя плохо и виноватой, потому что я просыпаюсь под чудесные звуки природы, в то время как многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку с птицей в руке", - говорит Титова.

Ключевые слова
Наверх