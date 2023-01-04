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Немецкая фирма пыталась провезти в РФ санкционные товары. Их перехватила эстонская таможня

Priit Pullerits
, vanemtoimetaja
Немецкая фирма пыталась провезти в РФ санкционные товары. Их перехватила эстонская таможня
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Грузовик. Иллюстративное фото
Грузовик. Иллюстративное фото Фото: Vitpho/Shutterstock

В конце лета на погранпереходе Лухамаа на юго-востоке Эстонии работники таможни обнаружили прибывшие из небольшого немецкого городка Харзевинкель подсанкционные детали машин, направлявшиеся в российский город Краснодар. Однако провести работников эстонской таможни не удалось. Эту историю рассказывает Rus.Postimees.

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