В конце лета на погранпереходе Лухамаа на юго-востоке Эстонии работники таможни обнаружили прибывшие из небольшого немецкого городка Харзевинкель подсанкционные детали машин, направлявшиеся в российский город Краснодар. Однако провести работников эстонской таможни не удалось. Эту историю рассказывает Rus.Postimees.
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Немецкая фирма пыталась провезти в РФ санкционные товары. Их перехватила эстонская таможня
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