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"Они нормальные?" В Адажи затопили двор пенсионерки, чтобы спасти другие дома
Наводнение в Адажи, январь 2023 года Фото: Jānis Škapars/TVNET
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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"Они нормальные?" В Адажи затопили двор пенсионерки, чтобы спасти другие дома
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Чтобы спасти от затопления новый поселок с частными домами в Адажском крае, муниципальная коммунальная служба приняла решение закрыть водопропускную трубу. Буквально через час двор одной из пенсионерок оказался залит водой, завален кусками льда, грязью и мокрым снегом, вода сантиметр за сантиметром приближается к дому, до которого осталось полметра. Примерно так выглядит двор Татьяны Зигмунде на ул. Вецшталес, 26, в Адажском крае. Трубу коммунальные службы закрыли, чтобы спасти от затопления частные дома на близлежащей улице Цирулю. "Из двух зол мы выбрали меньшее", - признаются в коммунальной службе.

Татьяна, которая уже 30 лет живет в старом доме с мужем-пенсионером, говорит, что настолько критическая ситуация сложилась впервые. По ее словам, когда-то лед на Гауе взрывали, поэтому больших наводнений местные не испытывали. Женщина боится, что ночью вода дойдет до дома.

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