"Они нормальные?" В Адажи затопили двор пенсионерки, чтобы спасти другие дома

Чтобы спасти от затопления новый поселок с частными домами в Адажском крае, муниципальная коммунальная служба приняла решение закрыть водопропускную трубу. Буквально через час двор одной из пенсионерок оказался залит водой, завален кусками льда, грязью и мокрым снегом, вода сантиметр за сантиметром приближается к дому, до которого осталось полметра. Примерно так выглядит двор Татьяны Зигмунде на ул. Вецшталес, 26, в Адажском крае. Трубу коммунальные службы закрыли, чтобы спасти от затопления частные дома на близлежащей улице Цирулю. "Из двух зол мы выбрали меньшее", - признаются в коммунальной службе.