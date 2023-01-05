Неизвестный широкой публике эстонский бизнесмен Майт Лайдвеэ купил долю в компании, которая выпускает крупнейшую в Латвии ежедневную газету Diena и ряд других изданий, пишет Rus.Postimees.
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Эстонский бизнесмен стал владельцем крупнейшей латвийской газеты
Эстонский бизнесмен стал владельцем крупнейшей латвийской газеты
В среду, 28 декабря, в Diena объявили, что начатая весной реорганизация медиагруппы подошла к концу: с января Diena и связанные с ней печатные издания будут выпускаться издательским домом Izdevniecība Dienas bizness.