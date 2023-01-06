История жизни Андрея Рубина: Я остался без денег, дома и жены...

- Самый безопасный способ вложения денег - это недвижимость. Проиграть можно, только если начнётся война - таким основам бизнеса меня научил миллионер из Риги. Фамилию его называть не буду, поскольку потом ему пришлось нелегко. Но в то время, когда мы познакомились, этот миллионер жил на широкую ногу - на роскошной вилле в Балтэзерсе с частным футбольным полем, построенным на прилегающей территории. Он сумел быстро уговорить меня, поэтому я согласился на предложение заняться бизнесом с недвижимостью.

Сначала я купил две квартиры класса люкс с прекрасным видом на море на болгарском курорте Золотые Пески. Одну за 180 тысяч евро, другую - за 120. Квартиры я сдавал, и за обе мне платили по пять тысяч в год, естественно, покрывая все коммунальные платежи. Кроме того, мы прописали в контракте положение, что я могу отдыхать там три месяца в году. Эта возможность отдохнуть интересовала меня больше, чем небольшая прибыль. Правда, жене с детьми и подругой удалось ею воспользоваться только один раз. Мы рассчитывали, что когда-нибудь продадим эти квартиры намного дороже.

Вскоре новый компаньон предложил заняться бизнесом в Румынии - покупать квартиры и через некоторое время продавать их подороже. Деньги на такие вложения я получил, заложив обе квартиры в Болгарии, а также дом в Межапарке. Первая сделка оказалась очень прибыльной. Мы купили три квартиры с "чёрной отделкой" - за 250, 150 и 100 тысяч соответственно. Мастера работали над этими квартирами несколько месяцев, после чего мы их продали, заработав более 200 тысяч.