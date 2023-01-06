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Ни денег, ни машины: молодая женщина превратила жизнь бизнесмена в кошмар

Андрес Тохвер rus.postimees.ee
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Ни денег, ни машины: молодая женщина превратила жизнь бизнесмена в кошмар
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Тот самый автомобиль Peugeot 407.
Тот самый автомобиль Peugeot 407. Фото: Erakogu

Владелец Rakvererent Виллем Нийнелайд говорит, что женщина, которая арендовала машину, была очень вежливой. "Бэкграунд тоже был чистый. В ходе проверки долгов не было обнаружено. Ничего не мог заподозрить. Написала письмо, оставила свои данные. Мы подписали договор аренды", - сказал Нийнелайд, пишет Rus.Postimees.

24 октября Кессика Мёльдер арендовала у Rakvererent автомобиль Peugeot 407. Автомобиль был арендован ею на месяц с оплатой по неделям. Для прокатной компании аренда превратилась в кошмар, поскольку Мёльдер не оплачивала счета и не возвращала автомобиль.

В течение первых двух недель Нийнелайду удалось несколько раз поговорить с Мёльдер по телефону. Затем началось общение либо через сообщения, либо по электронной почте. Оно тоже происходило с перерывами.

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