Ни денег, ни машины: молодая женщина превратила жизнь бизнесмена в кошмар

Владелец Rakvererent Виллем Нийнелайд говорит, что женщина, которая арендовала машину, была очень вежливой. "Бэкграунд тоже был чистый. В ходе проверки долгов не было обнаружено. Ничего не мог заподозрить. Написала письмо, оставила свои данные. Мы подписали договор аренды", - сказал Нийнелайд, пишет Rus.Postimees.
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24 октября Кессика Мёльдер арендовала у Rakvererent автомобиль Peugeot 407. Автомобиль был арендован ею на месяц с оплатой по неделям. Для прокатной компании аренда превратилась в кошмар, поскольку Мёльдер не оплачивала счета и не возвращала автомобиль.