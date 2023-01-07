Девушка из Раквере стала ведущей новостей на корейском телевидении

"Мне было около 15 лет, когда я открыла для себя корейскую поп-культуру, группы и сериалы, и так я открыла для себя Корею", - вспоминает Мариэль Сандра Корбе о моменте, который стал переломным и в итоге привел ее в Южную-Корею.

"В то время среди моих знакомых не было никого, кто имел бы такие же интересы. У моих одноклассников были свои интересы, а я была предоставлена сама себе. Но это был период, когда корейская культура в международном масштабе становилась все более популярной. В Эстонии, однако, это начало происходить совсем недавно", – отмечает она.