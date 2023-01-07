Эстонка Мариэль Сандра Корбе из Раквере заинтересовалась корейской культурой еще в подростковом возрасте. Она даже самостоятельно выучила корейский язык, а в прошлом году получила роль ведущей на местном телеканале, пишет Limon.ee.
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Девушка из Раквере стала ведущей новостей на корейском телевидении
Девушка из Раквере стала ведущей новостей на корейском телевидении
"Мне было около 15 лет, когда я открыла для себя корейскую поп-культуру, группы и сериалы, и так я открыла для себя Корею", - вспоминает Мариэль Сандра Корбе о моменте, который стал переломным и в итоге привел ее в Южную-Корею.