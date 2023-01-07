Что выгоднее - зимовать в теплых странах или платить по счетам в Латвии?

В последние годы все больше людей в Латвии задумываются и реализуют идею поездки на несколько месяцев в теплые страны, чтобы перезимовать. Особенно популярными стали Таиланд и Индонезия, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всего света. Люди, которые зимовали за границей, в теплых странах, часто замечали, что жизнь там даже дешевле, чем в Латвии. Чтобы выяснить, так ли это, мы провели журналистский эксперимент, сравнив расходы трех пар за последний месяц.