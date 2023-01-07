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Что выгоднее - зимовать в теплых странах или платить по счетам в Латвии?
Лодка в теплых странах Фото: Balate Dorin/Shutterstock
Apollo.lv Eva Ķeruže rus.tvnet.lv
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Что выгоднее - зимовать в теплых странах или платить по счетам в Латвии?
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В последние годы все больше людей в Латвии задумываются и реализуют идею поездки на несколько месяцев в теплые страны, чтобы перезимовать. Особенно популярными стали Таиланд и Индонезия, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всего света. Люди, которые зимовали за границей, в теплых странах, часто замечали, что жизнь там даже дешевле, чем в Латвии. Чтобы выяснить, так ли это, мы провели журналистский эксперимент, сравнив расходы трех пар за последний месяц.

Марек и Иева отправились на зимовку в Таиланд в конце этого года. Они подробно поделились своими тратами за последний месяц, что позволяет сравнить их с проживанием в Латвии.

Расходы на продукты питания, транспорт, развлечения, счета и аренду квартиры, безусловно, будут отличаться для каждого человека, пары или семьи в зависимости от потребностей, предпочтений, ситуации, страны, где вы проводите зиму, конкретного местоположения и других различных аспектов.

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