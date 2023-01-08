Никогда не сдаваться, получать то, что хочешь, и побеждать - эти слова лучше всего характеризуют победительницу шоу "Танцуй со звездой" (Dejo ar zvaigzni), четырехкратную чемпионку Латвии и лауреата и финалиста множества международных соревнований Елизавету (Лизу) Манию. В разговоре с онлайн-журналом Klik Лиза рассказала о себе и раскрыла всю правду об отношениях и совместной работе с актером Рижского русского театра им. М. Чехова Максимом Буселом.
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"Я его выбрала". Чемпионка "Танцуй со звездой" Лиза Мания раскрывает все карты
"Я его выбрала". Чемпионка "Танцуй со звездой" Лиза Мания раскрывает все карты
Мне позвонила продюсер шоу и рассказала, что возникла идея о шоу "Танцуй со звездой". Я даже не дослушала все до конца и согласилась. Наступила середина июля, у меня еще не было партнера, но я слышала, что другие уже репетируют. Узнала, что моя потенциальная звезда не подтвердила участие в шоу, поэтому есть задержка.
Теперь могу сказать, что мне надо было танцевать с Янисом Петерсоном, так как по росту и внешнему виду продюсеры подумали, что мы бы подошли друг другу.
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