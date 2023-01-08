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"Я его выбрала". Чемпионка "Танцуй со звездой" Лиза Мания раскрывает все карты
Фото: Foto no personīgā arhīva/ Apollo.lv kolāža
Apollo.lv Gunta Kūla rus.tvnet.lv
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"Я его выбрала". Чемпионка "Танцуй со звездой" Лиза Мания раскрывает все карты
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Никогда не сдаваться, получать то, что хочешь, и побеждать - эти слова лучше всего характеризуют победительницу шоу "Танцуй со звездой" (Dejo ar zvaigzni), четырехкратную чемпионку Латвии и лауреата и финалиста множества международных соревнований Елизавету (Лизу) Манию. В разговоре с онлайн-журналом Klik Лиза рассказала о себе и раскрыла всю правду об отношениях и совместной работе с актером Рижского русского театра им. М. Чехова Максимом Буселом.

Мне позвонила продюсер шоу и рассказала, что возникла идея о шоу "Танцуй со звездой". Я даже не дослушала все до конца и согласилась. Наступила середина июля, у меня еще не было партнера, но я слышала, что другие уже репетируют. Узнала, что моя потенциальная звезда не подтвердила участие в шоу, поэтому есть задержка.

Теперь могу сказать, что мне надо было танцевать с Янисом Петерсоном, так как по росту и внешнему виду продюсеры подумали, что мы бы подошли друг другу.

Так как он долго не подтверждал участие, я сказала, что ждать не хочу - или мне дают кого-то другого, или я сама могу дать несколько потенциальных вариантов. Я отобрала примерно десять вариантов. Максим в моем списке был первым.

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