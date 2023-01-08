"Я его выбрала". Лиза Мания о работе и отношениях с Максимом Буселом

Мне позвонила продюсер шоу и рассказала, что возникла идея о шоу "Танцуй со звездой". Я даже не дослушала все до конца и согласилась. Наступила середина июля, у меня еще не было партнера, но я слышала, что другие уже репетируют. Узнала, что моя потенциальная звезда не подтвердила участие в шоу, поэтому есть задержка.

Теперь могу сказать, что мне надо было танцевать с Янисом Петерсоном, так как по росту и внешнему виду продюсеры подумали, что мы бы подошли друг другу.