4 года за рулем и более 100 дней секса: чему мы посвящаем свою жизнь?

В сутках 24 часа, что одному может показаться много, а другому - мало. В это время мы спим, едим и работаем. Добавим еще время на туалет, потом на уборку, готовку и чтобы поваляться в постели, размышляя, куда же делось свободное время. У ученых есть ответ на этот вопрос, они подсчитали, сколько времени в течение своей жизни мы уделяем конкретным занятиям.