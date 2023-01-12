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4 года за рулем и более 100 дней секса: чему мы посвящаем свою жизнь?
Человек за рулем. Иллюстративное фото Фото: Pexels
TVNET | FINANCENET 15min.lt rus.tvnet.lv
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4 года за рулем и более 100 дней секса: чему мы посвящаем свою жизнь?
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В сутках 24 часа, что одному может показаться много, а другому - мало. В это время мы спим, едим и работаем. Добавим еще время на туалет, потом на уборку, готовку и чтобы поваляться в постели, размышляя, куда же делось свободное время. У ученых есть ответ на этот вопрос, они подсчитали, сколько времени в течение своей жизни мы уделяем конкретным занятиям.

Сон - 25 лет

Хотя режим сна каждого человека отличается на определенных этапах жизни и индивидуален, ученые подсчитали, что 75-летний человек, который спит в среднем восемь часов в день, за свою жизнь проспал 229 960 часов, что равно 25 годам. То есть треть жизни проходит во сне.

Еда - 3,5 года

Прием пищи является жизненно важной частью нашей жизни. Согласно исследованию, проведенному в США, средний американец тратит 67 минут в день на еду и питье. Это означает, что 75-летний человек 3,5 года своей жизни потратил на питание.

Другие данные показывают, что южнокорейцы тратят на еду и питье час и 45 минут в день, а китайцы - на пять минут меньше. Процесс приема пищи в Северной Америке происходит быстрее - канадцы тратят на это занятие около 65 минут в день.

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