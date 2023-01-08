Кому выгодны разговоры о скорой смерти Путина, что означает новогоднее поздравление российского президента в окружении людей в военной форме, как гибель десятков мобилизованных в Донецке в новогоднюю ночь влияет на тотальную мобилизацию в России, почему войну в Украине нельзя называть "войной Путина", и при каких условиях Киев сможет добиться заявленных целей войны, в большом интервью Rus.Postimees рассказал старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.