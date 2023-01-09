Бум солнечных панелей продолжится и в будущем году. Что изменится для желающих?

В прошлые годы установка солнечных панелей на крыше своего дома многим казалась экстравагантным делом и, может быть, даже появлялись вопросы по поводу их выгодности, принимая во внимание подсчеты на тот момент о сроке окупаемости панелей. Однако после впечатляющего роста цен на энергоресурсы, которые мы наблюдаем уже со второй половины прошлого года и которому еще больше способствовала начатая Россией война в Украине, возможностями установки таких панелей интересуется большая часть как жителей, так и предприятий, кошельки которых это позволяют. С программами поддержки выступило и государство. В результате уже в этом году в несколько раз выросло число установленных микрогенераторов, большая активность ожидается и в будущем году. В то же время желающим установить панели и владельцам уже имеющихся нужно принять во внимание несколько изменений в нормативах.
Уже опережаем Эстонию
Развернутая Россией полномасштабная война в Украине оказала долгосрочное влияние на сферу электроснабжения во всем мире, побудив отказаться от российского газа и перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), причем не только в "зеленых" целях, но и для укрепления нашей собственной энергетической самодостаточности.
Председатель правления энергетического предприятия Sadales tīkls Сандис Янсонс указал онлайн-журналу KLIK, что в Латвии очень сильно ощущается ее влияние - в течение года число производящих электроэнергию домохозяйств (микрогенераторов) выросло с 2000 в конце прошлого года до почти 12 000 в декабре этого года. В связи с этим общая мощность подключенных к Sadales tīkls микрогенераторов уже превышает 94 мегаватта - в солнечный летний день ими можно обеспечить более 10% от общей мощности производства электроэнергии, необходимой для покрытия потребления Латвии.
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